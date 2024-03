Catarina Martins vê como "bom sinal" baixa abstenção

"Haver uma abstenção baixa é sempre um bom sinal", começou por responder aos jornalistas Catarina Martins.



Mas o mais importante para a anterior coordenadora do BE, é o "imenso orgulho desta campanha do Bloco de Esquerda".



"A Mariana Mortágua esteve extraordinária em cada dia desta campanha. Foi a líder política mais preparada que este país já conheceu e tenho a certeza que o Bloco de Esquerda com ela continuará a ser a esquerda de confiança, combativa e incansável que toda a gente conhece".