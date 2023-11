Cavaco defende "mudança que traga nova esperança aos portugueses"

"Estou absolutamente convencido que Portugal precisa de uma mudança que traga uma nova esperança aos portugueses. Sem essa mudança, por aquilo que tenho estudado, pelo muito que tenho pensado sobre o assunto, será impossível melhorar as condições de vida das populações e impedir que os nossos jovens mais qualificados fujam para o estrangeiro", defendeu Cavaco Silva.



O antigo líder do PSD falava aos jornalistas no final do 41.º Congresso do partido, que decorreu hoje em Almada (distrito de Setúbal), após o discurso de encerramento do atual presidente, Luís Montenegro.



"Compete aos portugueses, e eu confio na sua sabedoria, tomar a decisão nas próximas eleições que vão ter lugar", afirmou.



Aníbal Cavaco Silva referiu que os portugueses conhecem a sua opinião "sobre a situação económica, social e política do país", que classificou como "uma situação extremamente complicada".



"Há cerca de seis meses, em maio passado, eu de alguma forma antecipei a situação a que o país ia chegar. Falei mesmo então, há seis meses, na possibilidade de o primeiro-ministro apresentar a demissão e de serem convocadas eleições antecipadas", indicou.



O antigo presidente da República indicou que, na mesma altura, "disse de forma clara" o que "pensava da competência política" de Luís Montenegro para ser primeiro-ministro.



c/ Lusa