Cavaco sai a público para apelar ao voto contra a eutanásia

Carlos Santos Neves - RTP25 Mai, 2018, 18:41 / atualizado em 25 Mai, 2018, 18:49 | Política

“Como cidadão, sem responsabilidades políticas, o que posso fazer para manifestar a minha discordância é fazer uso do meu direito ao voto contra aqueles que votarem a favor da eutanásia. Nas eleições legislativas de 2019 não votar nos partidos que apoiarem a legalização da eutanásia e procurar explicar àqueles que me são próximos para fazer a mesma coisa”, afirma o antecessor de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém.Sabe-se já que PS e PSD darão liberdade de voto aos respetivos deputados. PCP e CDS-PP vão votar contra.



Cavaco não hesita em considerar a legalização da morte medicamente assistida como “a decisão mais grave” para a sociedade que a Assembleia da República pode vir a adotar.



São quatro os projetos de lei para a despenalização e regulação da eutanásia que na próxima terça-feira vão ser debatidos e submetidos a votação, na generalidade. O primeiro diploma partiu do partido Pessoas-Animais-Natureza, no ano passado. Seguiram-se o BE, o PS e o PEV.



Os projetos estabelecem que só maiores de 18 anos, sem problemas ou doenças mentais, em situação de sofrimento e com doença incurável podem pedir a morte medicamente assistida, o que implicará confirmar por três vezes tal intenção.

“O primado da vida humana”

Cavaco Silva considera que está em causa “uma votação com tais consequências para a sociedade portuguesa” que nenhum cidadão pode “esquecer o que os deputados fizerem agora”. E sustenta que os partidos representados no Parlamento não foram mandatados para decidir sobre a eutanásia nas últimas eleições legislativas.



“O que está em causa é a vida humana, o bem mais precioso de cada indíviduo”, aponta o ex-Chefe de Estado.



“Como podem os deputados ignorar o parecer dos profissionais de saúde, os enfermeiros e os médicos que lidam com a vida e com a morte? Como podem ignorar o parecer do conselho nacional de ética para as ciências da vida? Como podem os deputados ignorar a posição das várias religiões em que os portugueses se reveem e que se juntaram para condenar a legalização da eutanásia?”, pergunta.



“São questões que os deputados não podem deixar de colocar à sua consciência”, insiste Cavaco.



“Cada português deve pensar bem o que significa uma pessoa, um médico, ser autorizado por lei da Assembleia da República a matar outra pessoa. Se tal acontecer, a nossa sociedade rompe uma barreira e dá um salto no desconhecido muitíssimo perigoso”, adverte.



Para concluir que, “estando em causa a defesa do primado da vida humana”, decidiu “fazer uso das duas armas” que lhe “restam como cidadão”.



“A minha voz, não ficando calado, e o meu direito de voto na escolha dos deputados nas próximas eleições legislativas”, enumera o ex-Presidente da República.