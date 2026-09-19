CDS diz que atrasos nas matrículas resultam de políticas desastrosas do PS na imigração

"Há alunos que estão a ser matriculados quando as aulas já começaram. É verdade. Mas o que o dr. José Luís Carneiro devia ter presente é que os atrasos nas matrículas são também uma consequência direta do desastre das decisões que tomou em matéria de descontrolo dos fluxos migratórios", disse Nuno Melo, no discurso de encerramento da `rentrée` do partido, hoje em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro.

Melo, que é também ministro da Defesa no Governo PSD/CDS, explicou que a maioria das matrículas fora de prazo se referem a "alunos que chegaram a Portugal por causa dessas portas escancaradas", durante o período em que o PS esteve no Governo.

O presidente do CDS referiu que o Chega também tem responsabilidades, argumentando que enquanto o PS fingia que o caos não existia, o Chega queria perpetuar o país no caos.

"Não se faz nem se transforma porque se grita ou se fala alto. É pelas medidas que se aprovam e através delas pelo que se consegue alterar", assinalou Melo, lembrando que na legislatura passada, o Chega juntou-se ao PS para chumbar a criação da polícia de fronteiras essencial para garantir o controle de entradas no país.