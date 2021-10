CDS. Filipe Anacoreta Correia considera antidemocrático proibir reunião do Conselho Nacional

O presidente da Mesa do Conselho Nacional do partido disse não ter recebido até agora qualquer decisão fundamentada do Conselho de Jurisdição sobre a impugnação da reunião.

"Não podemos permitir que, em nome da aparência de um tribunal e da evocação de determinadas realidades difusas - que o próprio Conselho Nacional não conhece ainda -, se esteja a sugerir que o processo no CDS não é um processo democrático quando, na verdade, o que não é democrático é precisamente o contrário: é não aceitar que os órgãos reúnam, é não querer ouvi-los", declarou.





"É tudo absolutamente claro, nós estamos disponíveis para todo o tipo de sindicância que possa haver nos órgãos próprios (...) não tememos esse confronto com a lei, com os órgãos, seja com o Tribunal Constitucional. Pelo contrário, até o desejamos, porque estamos tão certos da correção do processo", defendeu.