CDS garante que Governo não vai desistir de reforçar leis da imigração

O CDS diz que o Governo vai ajustar alguns pontos da lei de estrangeiros que foram chumbados pelo Tribunal Constitucional (TC), mas garante que não vão resistir da revisão da lei e de reforçar as leis da imigração.

"Não concordamos com alguns pontos levantados pelo TC, mas evidentemente acatamos e aceitamos esta decisão do TC", disse Paulo Núncio, deputado do CDS.



Núncio afirma que o Governo irá proceder aos devidos acertos no Parlamento para responder às questões que foram levantas pelo TC, mas deixa uma garantia: "Nós não desistimos da revisão da lei de estrangeiros e de reforçar as leis da imigração".



O deputado do CDS diz que o Governo recebeu do executivo socialista "uma situação caótica em matéria de imigração e por isso precisamos de reforçar as regras de imigração".



Paulo Núncio espera agora que seja possível chegar a consenso no Parlamento.

