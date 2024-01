Por Lisboa sugeriu a porta-voz do partido Isabel Galriça Neto. Mas ambos estão em lugares não elegíveis.



Ocupam a décima sexta posição das respetivas listas.



Em Lisboa, a primeira indicação do CDS-PP é o antigo secretário de Estado e vice-presidente do partido, Paulo Núncio, em quarto lugar.



No Porto, Nuno Melo é segundo.