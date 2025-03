Nuno Melo, líder do CDS, adianta que a decisão sobre um eventual acordo de incidência parlamentar cabe à representação do partido na Madeira.

Sem assumir desde logo o acordo com o partido liderado por Miguel Albuquerque, o presidente do CDS-PP salienta que o seu partido não esteve na origem da crise política e que os responsáveis "pagaram caro" nas urnas.



Nuno Melo frisou que o resultado de hoje dá à Madeira estabilidade governativa para os próximos quatro anos.



"Exatamente o que também seria bom que acontecesse no país inteiro", acrescentou sobre as eleições legislativas a nível nacional, que se realizam em maio.