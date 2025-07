CDS manterá em Lisboa representação "condizente com o seu histórico", diz Nuno Melo

No final de um Conselho Nacional do CDS-PP que aprovou cerca de uma centena de coligações autárquicas, incluindo a da capital, Nuno Melo foi questionado se o partido perderá algum peso na coligação com o PSD em relação ao atual mandato, devido à entrada da IL.

"O que eu espero é que a IL cresça, o que eu espero é que o CDS cresça, o que eu espero é que o PSD cresça, e os três juntos sejam capazes de mostrar, através dessa coligação, que podem ter uma muito importante vitória, que se tudo correr bem, mostrará também porque é que o PS, em conjunto com toda a extrema esquerda, a não merece", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Sem entrar em detalhes sobre o peso relativo de cada partido no acordo autárquico de Lisboa -, o líder democrata-cristão assegurou que "o CDS manterá uma representação condizente com o seu histórico, com o valor dos seus quadros, com o histórico dos últimos quatro anos".

"Eu acredito que haverá ganho, eu acredito que haverá ganho em toda a linha. Quando se faz uma coligação tem que ser bom para todas as partes", disse.