CDS-PP. Cecília Meireles diz que a sua saída do Parlamento "não está em cima da mesa"

A deputada do CDS Cecília Meireles garante que não está em cima da mesa a sua saída do Parlamento para dar lugar ao novo presidente do partido. Francisco Rodrigues dos Santos e a líder parlamentar do CDS estiveram reunidos para preparar o Orçamento do Estado.