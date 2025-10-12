CDS-PP considera extremamente positiva diminuição da abstenção
O CDS-PP considerou hoje "extremamente positivos" os números das projeções da abstenção, que apontam um aumento do número de votantes nas eleições autárquicas deste domingo.
Numa declaração feita na cidade do Porto, onde a direção nacional do CDS-PP aguarda esta noite pelos resultados eleitorais, o vice-presidente do partido, Álvaro Castello-Branco, comentou os dados das sondagens que apontam para uma abstenção entre 43,3% e 48,8%.
"Tudo leva a crer que será menor (que nas anteriores eleições), votarem mais eleitores em Portugal é para nós uma excelente notícia", declarou o vice-presidente do CDS-PP, que lidera também a distrital do Porto do partido.
Questionado sobre as expectativas para estas autárquicas, Álvaro Castelo-Branco afirmou que "o CDS está extremamente confiante no resultado de hoje à noite.
"Mas vamos esperar com calma e serenidade o juízo do povo português", acrescentou.
O vice-presidente do partido disse ainda que o CDS-PP não tem metas definidas e que aceitará aquilo que os portugueses decidirem".
Ainda assim, disse que a expectativa é de que "o resultado seja bom" que "pelo aumento eventual de presidências de câmara", como pelo aumento do número de autarcas
O CDS-PP elegeu nas eleições autárquicas de 2021 1.500 autarcas e venceu em seis municípios, concretamente Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro e Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, Ponte de Lima, no distrito Viana do Castelo, Santana, na Madeira, e Velas, nos Açores.
Mais de 9,3 milhões de eleitores escolhem neste domingo os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia.
No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia.