CDS-PP considera extremamente positiva diminuição da abstenção

Numa declaração feita na cidade do Porto, onde a direção nacional do CDS-PP aguarda esta noite pelos resultados eleitorais, o vice-presidente do partido, Álvaro Castello-Branco, comentou os dados das sondagens que apontam para uma abstenção entre 43,3% e 48,8%.

"Tudo leva a crer que será menor (que nas anteriores eleições), votarem mais eleitores em Portugal é para nós uma excelente notícia", declarou o vice-presidente do CDS-PP, que lidera também a distrital do Porto do partido.

Questionado sobre as expectativas para estas autárquicas, Álvaro Castelo-Branco afirmou que "o CDS está extremamente confiante no resultado de hoje à noite.

"Mas vamos esperar com calma e serenidade o juízo do povo português", acrescentou.

O vice-presidente do partido disse ainda que o CDS-PP não tem metas definidas e que aceitará aquilo que os portugueses decidirem".

Ainda assim, disse que a expectativa é de que "o resultado seja bom" que "pelo aumento eventual de presidências de câmara", como pelo aumento do número de autarcas

O CDS-PP elegeu nas eleições autárquicas de 2021 1.500 autarcas e venceu em seis municípios, concretamente Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro e Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, Ponte de Lima, no distrito Viana do Castelo, Santana, na Madeira, e Velas, nos Açores.

Mais de 9,3 milhões de eleitores escolhem neste domingo os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia.

No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia.