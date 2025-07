CDS-PP dá `pontapé de saída` com convenção no sábado

A convenção vai decorrer no cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha (distrito de Aveiro), durante todo o dia.

De acordo com o programa, divulgado hoje, durante a manhã estão previstos momentos de formação sobre a plataforma que vai registar as candidaturas e os resultados, o regulamento financeiro e comunicação política, explicou à Lusa o coordenado autárquico.

Após a pausa para almoço, os trabalhos recomeçam com intervenções políticas do presidente da concelhia de Albergaria-a-Velha, Henrique Caetano, da distrital de Aveiro, Pedro Magalhães, da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, António Loureiro, e do coordenador autárquico do CDS-PP, Fernando Barbosa.

Segue-se uma mesa-redonda com os presidentes da câmara do CDS-PP, com o tema "O poder local em debate", que será moderada pela presidente da Juventude Popular, Catarina Marinho.

O programa prevê também um painel sobre "desafios e oportunidade locais", e a apresentação de candidatos autárquicos.

O encerramento será feito pelo candidato à presidência da Câmara de Albergaria-a-Velha, Carlos Coelho, e pelo presidente do CDS-PP, Nuno Melo.

Em declarações à Lusa, o líder centrista afirmou que "a convenção autárquica é o grande momento de arranque formal do CDS para esta disputa, que é muito importante, pelo facto de ser um partido com vocação autárquica, com mais de 1.700 autarcas eleitos, que são mais autarcas do que os autarcas do Chega, da Iniciativa Liberal, do BE, do PAN e do Livre, todos juntos".

Nuno Melo indicou que o partido quer manter as seis autárquicas que lidera atualmente e "conquistar [mais] uma ou outra".

"E a convenção autárquica é o grande momento de arranque num distrito que é um distrito onde, historicamente, o CDS tem muito peso, que é o distrito de Aveiro, e para o qual confluirão os candidatos do país inteiro. [...] Será um momento galvanizador para esta batalha que nós iremos enfrentar com muita confiança", salientou.

Na quinta-feira à noite, o Conselho Nacional do CDS-PP aprovou mais de 30 acordos de coligação para as próximas eleições autárquicas, que serão disputadas a 12 de outubro, incluindo Coimbra, Cascais, Oeiras, Vila Nova de Gaia e Matosinhos.

No Porto, o CDS-PP vai integrar a coligação "O Porto Somos Nós" (PSD/IL/CDS-PP), encabeçada pelo ex-ministro Pedro Duarte.

Já no que toca a Lisboa, o também ministro da Defesa Nacional explicou na quinta-feira que "as negociações estão a acontecer", numa altura em que o atual presidente da Câmara, Carlos Moedas (PSD), ainda não confirmou a recandidatura.

À Lusa, Nuno Melo admitiu que este é um acordo "muito importante, porque se trata de Lisboa, onde o CDS está no executivo, e foi muito relevante para a vitória de há quatro anos".

"O CDS é um parceiro de corpo inteiro, que tem sido leal nesta coligação, e no que de nós dependa, não há nenhuma razão para que as coisas corram mal, mas enfim, mas um acordo, para ser um acordo, tem que ser bom para ambas as partes, e no fundo é isso que se está agora a tratar neste momento", defendeu também na altura.

Quanto às seis câmaras municipais que o CDS-PP lidera - Velas (Açores), Santana (Madeira), Ponte de Lima (Viana do Castelo), Vale de Cambra, Oliveira do Bairro e Abergaria-a-Velha (Aveiro) - Nuno Melo adiantou que o partido "continuará a apresentar candidaturas em listas próprias".