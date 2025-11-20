CDS-PP declara apoio a Luís Marques Mendes

"A Comissão Executiva do CDS-PP, reunida ontem à noite, decidiu declarar institucionalmente apoio à candidatura de Luís Marques Mendes às eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026", refere uma nota enviada à agência Lusa.

O CDS-PP justifica que a candidatura do antigo líder do PSD (partido com o qual o CDS-PP se tem coligado nos últimos atos eleitorais) é aquela que "melhor representa o espaço político em que o CDS-PP se integra".

O partido destaca o "percurso político e à experiência do candidato", bem como o seu "conhecimento das competências exigidas no exercício da função", e a "capacidade de diálogo e de garantia de estabilidade".

De acordo com relatos feitos à agência Lusa, Luís Marques Mendes participou num jantar na quarta-feira, com dirigentes do CDS-PP que integram a Comissão Executiva do partido.

Segundo fontes que estiveram presentes, nessa ocasião foi transmitido o apoio do partido à candidatura do antigo líder social-democrata.

