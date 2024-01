CDS-PP indica Durval Tiago Ferreira por Braga e Maria do Céu Marques por Aveiro

O CDS-PP indicou como candidatos às legislativas o antigo deputado Durval Tiago Ferreira por Braga e Maria do Céu Marques, líder da distrital, por Aveiro, além de Nuno Melo, segundo pelo Porto, e Paulo Núncio, quarto por Lisboa.

Em declarações aos jornalistas na sede nacional do CDS-PP, em Lisboa, o presidente do partido, Nuno Melo, afirmou também que o antigo deputado Hélder Amaral vai integrar a lista da coligação Aliança Democrática (PSD/CDS-PP/PPM) por Viseu, onde deverá ser sétimo.

Durval Tiago Ferreira será 11.º na lista por Braga e Maria do Céu Antunes será o décimo nome entre os candidatos por Aveiro.

No final da reunião do Conselho Nacional, Nuno Melo confirmou também que vai integrar a lista de candidatos a deputados da AD pelo círculo do Porto, no segundo lugar, e que o seu vice-presidente e antigo secretário de Estado Paulo Núncio será o quarto nome por Lisboa.

O cabeça de lista da AD em Lisboa é o presidente do PSD, Luís Montenegro, enquanto a lista do Porto será encabeçada pelo independente e antigo bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães.

Aos jornalistas, o líder centrista disse acreditar que o CDS poderá eleger "de quatro a seis deputados" nas eleições legislativas de 10 de março.