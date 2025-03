O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, manifestou preferência que as Eleições Legislativas antecipadas aconteçam no dia 18 de maio, tendo em conta as peregrinações a Fátima que habitualmente acontecem nesse mês.

"O CDS entende que as eleições devem acontecer o mais rápido possível", para que esta "crise política escusada" seja resolvida, afirmou o também ministro da Defesa Nacional aos jornalistas à saída da audiência com o presidente da República, no Palácio de Belém.