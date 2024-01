CDS-PP tem como prioridades saúde, educação, habitação e controlo de fronteiras

Em primeiro lugar, o CDS está focado em “retirar a ideologia do Serviço Nacional de Saúde”. Segundo Nuno Melo, a “componente social” é fundamental para o partido., e não acabar com ambos, declarou.O líder partidário acusou as parcerias público-privadas (PPP) de terem transformado “hospitais bem geridos, exemplares” em hospitais “com problemas e com urgências fechadas muitas vezes”.Além disso, o partido quer “devolver rigor à educação”. “Os resultados PISA mostram comopara o seu próprio futuro”, declarou o dirigente.“Tem de haver humanismo na integração de quem vem para Portugal, muitas vezes pelo descontrolo absoluto das fronteiras e, como bem se vêm em Lisboa e não só, acaba muitas vezes na rua”.Nuno Melo frisou ainda que, acrescentando que “há neste momento centenas de processos de expulsão que estão adiados há anos e há detenções que não acontecem porque não há meios”.Na habitação, o CDS-PP defende uma política “completamente diferente”, acusando o primeiro-ministro de não cumprir com as promessas de milhares de milhões de euros para a reabilitação de habitações.

“Levar Portugal a um rumo diferente”

Nuno Melo abordou ainda a polémica recente em torno da aquisição de ações dos CTT, considerando que esta “é uma rotina do que os portugueses não devem querer mais” e que espera que termine “mais cedo do que tarde – mais que não seja em 10 de março”. O presidente do CDS-PP considerou que as declarações do secretário-geral do PS sobre os CTT mostram a "absoluta impreparação" de Pedro Nuno Santos.



O presidente do CDS-PP insistiu quee “no dia seguinte não só dar essas explicações, como dizer que sabia e concordou com aquilo que aconteceu”.Relembrando ainda os casos da indemnização na TAP e do investimento no novo aeroporto, Nuno Melo considera que “isto revela uma rotina que é a antítese de um paradigma de lucidez, estabilidade e sentido de Estado”.Por estas razões, Melo considera que a alternativa apresentada pela“Portugal precisa desta solução e felizmente o CDS é parte dela, este partido fundador da democracia que faz tanta falta a Portugal”, acrescentou.