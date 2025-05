CDS vê como prioridade a formação de Governo

"O resultado alcançado reforçou a legitimidade e a credibilidade deste projeto político da AD, do Governo e também do primeiro-ministro. Desse ponto de vista, o que faz sentido ao CDS é a reafirmação desses sinais perante o senhor presidente da República", declarou o líder do CDS.

Nas palavras de Nuno Melo, Portugal "não quis instabilidade e crise política, deseja "agora estabilidade e um Governo a continuar a resolver os problemas dos portugueses".





O presidente do CDS-PP apelou também aos partidos da oposição que assegurem a estabilidade política que “Portugal deseja”, alegando que a prioridade neste momento é a formação do novo governo.



“A prioridade agora é a formação de governo, respeitando-se, parece-me, a vontade dos portugueses, naquilo que levará a AD a terminar um projeto que foi irresponsavelmente interrompido. E o apelo que eu faço, desde logo, aos outros partidos, aos partidos das oposições, é de que percebam, façam essa leitura, e assegurem essa estabilidade de que Portugal precisa e que os eleitores querem”, afirmou.



“Não há dúvida nenhuma sobre quem ganhou neste campeonato, quem ganhou neste campeonato foi a AD. E agora cabe às oposições, aos outros partidos que não venceram as eleições, parece-me, lendo bem esses resultados, assegurarem essa estabilidade que Portugal deseja” e que é prioritária, salientou o também ministro da Defesa Nacional.



Questionado para quem se dirige o apelo, o líder do CDS-PP não particularizou, respondendo que “é dirigido à dimensão parlamentar”.



“Há um projeto político que venceu, a AD, há partidos que se sentarão nos bancos da oposição, parece-me que, bem lidos os resultados e bem avaliada a vontade dos portugueses, deverá acontecer em relação ao próximo futuro, aquilo que não aconteceu no último ano, ou seja, valorizando-se o interesse do país muito mais do que o interesse dos partidos, é isso que Portugal precisa”, indicou.





Nuno Melo considerou que a crise política que levou a eleições legislativas antecipadas “foi completamente escusada”, e que “isso ficou demonstrado de forma muito clara”, sustentando que “o resultado alcançado reforçou aquela que é a legitimidade, a credibilidade deste projeto político da AD, do Governo e também do primeiro-ministro”.



Sobre uma revisão constitucional, processo que a IL já disse que quer iniciar, o centrista antecipou que “o CDS estará presente nesta revisão” com ideias que são “conhecidas, estáveis, perenes”, mas recusou alongar-se muito mais neste assunto, considerando ser extemporâneo.



“Quando chegar o tempo, o CDS há de ter uma posição que será pública, através desde logo do seu grupo parlamentar”, indicou.



Nuno Melo recordou como CDS-PP foi o único partido que votou contra o texto da Lei Fundamental, em 1976, “por ser marcadamente ideológica, impondo ao país um caminho para o socialismo”, e que ao longo dos anos, “apresentou sempre projetos em cada um dos processos de revisão constitucional”.