CDS/Madeira critica estrutura nacional do partido devido ao subsídio de mobilidade

Em comunicado, a estrutura regional dos centristas refere ter já manifestado ao líder nacional, Nuno Melo, o seu "veemente protesto" pela posição assumida na Assembleia da República e pelas decisões do Governo da República (PSD/CDS-PP) em matéria da mobilidade dos cidadãos das regiões autónomas.

A Assembleia da República aprovou na quarta-feira, na generalidade, duas propostas de lei dos parlamentos regionais dos Açores e da Madeira que dispensam a exigência de situação contributiva regularizada no acesso ao subsídio social de mobilidade (SSM) nas viagens aéreas.

Os diplomas foram viabilizados com os votos contra das bancadas do PSD e do CDS-PP (partidos que suportam o Governo), com a exceção dos seis deputados sociais-democratas eleitos pelas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que votaram a favor.

Foi ainda aprovado um diploma do Chega - com os votos contra de PSD, CDS-PP e IL, e a abstenção de Livre e PCP - que defende a simplificação do SSM, propondo que a designação seja substituída por "Direito à Compensação por Continuidade Territorial" e definindo que a atribuição deste subsídio "implica a compra e a utilização efetiva do bilhete corresponde ao pagamento de um valor variável sem um limite máximo".

José Manuel Rodrigues, também secretário de Economia no Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP, cancelou a participação nas reuniões da Comissão Executiva, da Comissão Política e do Conselho Nacional do partido, que se realizam hoje em Vale de Cambra, distrito de Aveiro, em protesto pela votação do seu grupo parlamentar.

O comunicado refere que o líder centrista regional tinha previsto participar nestas reuniões por videoconferência, mas entendeu cancelar por entender que o partido, a nível nacional, "está a falhar nos seus compromissos com a estrutura regional e com a defesa dos interesses dos madeirenses e açorianos".

José Manuel Rodrigues, que é presidente do Congresso Nacional do CDS-PP e participa por inerência nos três órgãos, repudia a votação contra dos deputados centristas às alterações ao subsídio de mobilidade por entender que "não respeitam os direitos constitucionais dos portugueses das ilhas".

Os órgãos nacionais do CDS-PP reúnem-se em Aveiro para marcar o próximo Congresso Nacional do partido, que deve ocorrer em maio deste ano.

Os três diplomas aprovados na generalidade baixaram à 14.ª Comissão das Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, para discussão na especialidade.

As apreciações parlamentares visam alterar a portaria do Governo PSD/CDS-PP que define o modo de apurar o valor do subsídio social de mobilidade. Desde janeiro está em vigor como critério para acesso ao reembolso das passagens a "regularidade da situação contributiva e tributária do beneficiário, perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira".

A medida, entretanto suspensa até 31 de março, gerou contestação dos executivos regionais e dos partidos políticos dos Açores e da Madeira, que acusaram o Governo da República de discriminar os cidadãos das regiões autónomas.