CDU aposta em Maria das Dores Meira para reconquistar Almada

"O que eu gostaria de oferecer aos almadenses, e tudo farei para que isso aconteça, é devolver identidade, protagonismo, dignidade, visibilidade, uma maior participação cidadã, qualificação do espaço público e uma cidade com qualidade de vida", disse à agência Lusa Maria das Dores Meira, aposta da CDU para reconquistar o município perdido para o PS há quatro anos.

"Esta cidade parou no tempo, pese embora o facto de nos últimos meses o executivo que está agora na Câmara Municipal se ter começado a mexer um pouco, para fazer algumas obras, de uma forma desgarrada, isolada, as chamadas obras de campanha eleitoral, sem estratégia, sem orientação", acrescentou.

A atual presidente da Câmara de Setúbal, que na sexta-feira será formalmente anunciada como cabeça-de-lista da CDU às próximas eleições autárquicas em Almada, considera que a atual liderança "esteve parada quase três anos" e que só mostrou algum trabalho nos últimos meses, "com umas rotundas, umas pinturas de umas guias e de umas passadeiras".

"Temos de mudar isto, temos de trabalhar de forma diferente, de forma organizada, empenhada, motivada, com a participação de todos. E com estratégia, com uma política de desenvolvimento e de qualidade de vida para Almada. É aquilo que nós fizemos em Setúbal", acrescentou.

Maria das Dores Meira disse ainda que o trabalho desenvolvido em três mandatos consecutivos como presidente da autarquia setubalense "não foi para mostrar a Almada, mas pode ser ilustrativo".

"Pode servir de exemplo demonstrativo da minha capacidade de trabalho, de motivação de equipas, porque nós funcionamos em equipa. Acho que desempenhei bem a função de estar ao leme deste grande barco que é Setúbal. E quero estar ao leme de um outro barco, que se chama Almada, para fazer aqui uma grande transformação, como fizemos em Setúbal. Podem contar com o meu grande empenho e com o meu trabalho", assegurou.

Nas anteriores eleições autárquicas, de 2017, a atual presidente do município, Inês de Medeiros, do PS, ganhou a Câmara de Almada, tradicionalmente comunista, com um total de 20.917 votos, apenas mais 413 votos do que a CDU.

Os socialistas governam o município de Almada com quatro eleitos, a CDU também tem quatro, o PSD dois e o BE um.