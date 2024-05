CDU ataca Chega

Lusa

Considerando importante que, em período eleitoral, se dê “mais visibilidade à política alternativa que se contrapõe à política do Chega”, João Oliveira disse que, à política antidemocrática da extrema-direita, a CDU quer o “aprofundamento da democracia” e, perante à “destruição das condições de vida”, a coligação apresenta a “valorização dos direitos sociais”.



Esses direitos sociais que “conquistámos com o 25 de Abril. Não foi com o regime fascista antes do 25 de Abril de que o Chega é herdeiro”, disse.



Durante a arruada no centro de Faro, João Oliveira entrou em vários estabelecimentos comerciais, apelando ao voto na CDU para garantir que há uma voz no Parlamento Europeu que defende “os direitos dos trabalhadores e do povo”.



Perguntou também a várias pessoas qual é o problema mais premente que identificam, tendo ouvido queixas sobre os baixos salários, a crise na habitação ou a falta de acesso à saúde no Algarve. Em resposta, garantiu que esses são precisamente algumas das principais prioridades da CDU.



“Portanto, no dia 9 de junho também é importante o voto na CDU para dizer lá que a política que nos serve é outra, e que não podemos andar a reboque daquilo que não nos serve. Fica o desafio”, disse, recebendo em troca algumas promessas de voto.



(Com Lusa)