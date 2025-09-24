CDU faz campanha em 11 distritos com foco em Lisboa, Setúbal e Évora

No total, de acordo com a CDU, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, irá visitar 18 dos 19 concelhos que são atualmente geridos pela CDU, só ficando de fora Barrancos, no distrito de Beja.

De acordo com a agenda divulgada pela coligação, em cinco dos 11 dias do período oficial de campanha, que começa em 30 de setembro e termina em 10 de outubro, Paulo Raimundo estará em Lisboa e Setúbal.

No distrito de Setúbal, Paulo Raimundo terá um total de sete iniciativas e visitará os seis concelhos atualmente geridos pela CDU: Sesimbra, Grândola, Palmela, Setúbal, Alcácer do Sal e Seixal.

O terceiro distrito mais visitado pela caravana da CDU vai ser Évora, onde a coligação gere atualmente três câmaras (Évora, Viana do Alentejo e Arraiolos), que serão todas visitadas por Paulo Raimundo.

Será, aliás, em Évora que a CDU vai realizar o seu último evento da campanha, no dia 10 de outubro. A cidade é gerida pela CDU desde 2013, mas o atual presidente da Câmara, Carlos Pinto de Sá, não se pode recandidatar, por atingir o limite de três mandatos, sendo substituído como cabeça de lista da coligação com o atual eurodeputado e ex-líder parlamentar do PCP João Oliveira.

Contando com Carlos Pinto de Sá, a CDU enfrenta estas eleições num cenário particularmente exigente, uma vez que, em 11 das 19 câmaras que detém, os atuais presidentes não se podem recandidatar, por atingirem o limite dos mandatos.

É o caso de Alcácer do Sal, Silves, Benavente, Monforte, Avis, Cuba, Sobral de Monte Agraço, Grândola, Arraiolos, Palmela e Évora. Paulo Raimundo irá ter iniciativas em todos estes concelhos nos seus 11 dias de campanha, passando assim também pelos distritos de Beja, Portalegre e Santarém.

Além dos concelhos onde detém atualmente câmaras, Paulo Raimundo vai também dedicar especial atenção às câmaras que eram tradicionalmente bastiões da CDU e que, nas autárquicas de 2021, foram perdidas para o PS.

Assim, terá iniciativas em Mora, Montemor-o-Novo e Moita, bastiões que a CDU governou ininterruptamente de 1976 a 2021, além de visitar também localidades onde há uma disputa direta com o PS, como é o caso de Moura, onde, nas últimas autárquicas, a coligação ficou em segundo lugar por uma diferença de menos de 100 votos.

Além destes concelhos já conquistados ou em disputa, Paulo Raimundo irá também deslocar-se a localidades nos distritos do Porto, Coimbra, Viana do Castelo, Braga, Faro e Leiria.

Nas últimas eleições autárquicas, em setembro de 2021, a CDU obteve o seu pior resultado de sempre, com 8,21% dos votos e a conquista de 19 câmaras municipais, contra as 24 que detinha em 2017.

Para estas eleições autárquicas, a coligação definiu como objetivo "confirmar, consolidar e reforçar" o número de câmaras que detém atualmente e candidata-se a todos os municípios de Portugal continental.