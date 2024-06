CDU fez campanha contra "imposições da UE" e a favor de soberania nacional

Numa campanha europeia dedicada a 11 dos 18 distritos de Portugal continental - e que contou com a participação do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, nos grandes eventos -, João Oliveira desdobrou-se em comícios, arruadas e várias iniciativas dedicadas a setores temáticos que considerou serem elucidativos do impacto das políticas europeias a nível nacional, como pescas, pedreiras, transportes ou cultura.

Com o intuito de combater "um grande alheamento" da população para estas eleições de domingo, João Oliveira foi procurando transmitir a mensagem de que as europeias têm um impacto direto na vida nacional, devido aos "condicionamentos e limitações" que a União Europeia (UE) coloca a políticas como o aumento de salários ou investimento nos serviços públicos.

Sob o lema "sempre contigo para o que der e vier", João Oliveira insistiu que a CDU é a única força que defende verdadeiramente os trabalhadores - e que tem "décadas de intervenção" no Parlamento Europeu nesse sentido -, desdobrando-se em críticas ao PS, PSD, CDS, Chega e IL, que acusou de formarem um "consenso neoliberal" e de estarem a fazer uma campanha centrada em "guerras de alecrim e manjerona".

Com a ideia de que estas eleições são também "uma batalha pela democracia", o Chega foi um dos principais alvos da CDU, numa aparente mudança de postura para a coligação que, até agora, raramente criticava diretamente o partido, argumentando que não queria contribuir para alimentar as suas polémicas.

Em Faro e Beja - distritos onde, nas últimas legislativas, o Chega conseguiu ficar em primeiro e segundo lugar, respetivamente -, João Oliveira e Paulo Raimundo deixaram duras críticas ao partido de extrema-direita, com o candidato da CDU a considerar mesmo que "representa o pior que há na sociedade".

À esquerda, os ataques foram mais raros, mas também se fizeram sentir, com João Oliveira a procurar demarcar-se das forças políticas que andam "ao sabor da maré e dos ventos", em particular no que se refere a "posições armamentistas" ou de "nivelamento dos salários por baixo", numa alusão ao BE e Livre.

Insistindo na ideia de que é necessária uma política de soberania nacional, o candidato nunca abordou, contudo, a ideia de que Portugal deve preparar-se para sair do euro, uma política que consta no compromisso eleitoral da CDU e que tinha marcado os debates televisivos.

Num ano que tem sido marcado por desaires eleitorais para a CDU - que perdeu a representação eleitoral na Madeira e viu a sua força na Assembleia da República reduzir-se a quatro deputados -, João Oliveira não quis fixar objetivos quantitativos para estas eleições, mas manifestou-se convicto no reforço da coligação.

No final da primeira semana de campanha, num comício no Parque das Nações, em Lisboa, que serviu de demonstração de força da CDU - e que contou com a participação do ex-secretário-geral do PCP Jerónimo de Sousa -, começaram a surgir os primeiros apelos à mobilização, com Paulo Raimundo a pedir aos militantes que convençam tanto os indecisos como os indiferentes a votarem na coligação.

Este apelo foi sendo dramatizado ao longo da última semana de campanha, com João Oliveira a recorrer a vários manifestos de apoio que foram sendo divulgados nos vários comícios - de profissionais da educação, saúde, cultura e membros de organizações representativas dos trabalhadores - para pedir "um sobressalto democrático", pedido que foi reforçado pelo líder do PCP, que assumiu que existe o risco de a coligação não conseguir eleger.

"O voto na CDU fará a diferença se sim ou não essa voz estará no Parlamento Europeu", avisou numa arruada esta quarta-feira em Guimarães.