CDU quer enfrentar direita "com coragem"

Foto: António Cotrim - Lusa

"Nesta campanha eleitoral (...) afirmamos a CDU como uma grande força de coragem, de seriedade e de confiança", declarou Paulo Raimundo.



O porta-voz da CDU saudou, "de forma particular, a juventude" que deu a "esta campanha eleitoral uma expressão de grande dinâmica, de grande audácia, uma expressão eleitoral que teve frutos no presente e vai ter frutos no futuro".



O resultado da CDU, continuou Paulo Raimundo, "não reflete nem a expressão de apoio e de reconhecimento que a campanha mostrou, nem o que a situação do país exigia".



Dirigindo-se aos militantes presentes na sede de campanha, o líder comunista disse, "com grande satisfação, que tudo indica" que a CDU manterá o mesmo numero de deputados na Assembleia da República.



"Cada voto na CDU é uma expressão de compromisso com outro rumo na vida política nacional, um voto de exigência de rutura com a política de direita e que contarão para enfrentar com coragem, com muita coragem, a direita, a extrema-direita e os interesses do capital", frisou.