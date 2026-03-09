Celorico de Basto agradece a Marcelo "pelos 10 anos de serviço público" enquanto PR

"Celorico de Basto presta homenagem a Marcelo Rebelo de Sousa pelo término do seu mandato como Chefe de Estado, após dez anos marcados por um profundo sentido de serviço público. Ao longo deste período, o Presidente da República estabeleceu uma relação de grande proximidade com os portugueses e promoveu, de forma exemplar, a diplomacia entre o poder central, o poder local e a esfera internacional", pode ler-se num comunicado publicado nas redes sociais da Câmara Municipal.

O texto, intitulado "Celorico de Basto agradece a Marcelo Rebelo de Sousa pelos 10 anos de serviço público", recorda Marcelo como o "Presidente dos afetos", considerando que o agora ex-Presidente "será sempre recordado como o presidente de Celorico de Basto", concelho onde tem raízes familiares, está recenseado, e onde votou, em várias ocasiões, ao longo dos seus mandatos.

"A ligação familiar, política e institucional que mantém com o concelho contribuiu para levar o nome de Celorico de Basto além-fronteiras, reforçando a notoriedade e o prestígio deste território", enaltece o comunicado do município que recorda que Marcelo Rebelo de Sousa "desempenhou funções como Presidente da Assembleia Municipal de Celorico de Basto entre 1997 e 2005".

De acordo com o texto, "durante esse período, desenvolveu um trabalho de grande proximidade com a comunidade local, contribuindo para o reforço dos laços institucionais e para a valorização do concelho", cuja biblioteca municipal tem o nome de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Entre as várias iniciativas que marcaram esse percurso, destaca-se o contributo para o reforço de recursos pedagógicos e educativos nas escolas do concelho, promovendo melhores condições de aprendizagem e contribuindo para o sucesso educativo da comunidade escolar", salienta a autarquia.

O comunicado recorda que Marcelo Rebelo de Sousa, "durante mais de uma década, foi um dos principais impulsionadores da Festa do Livro, iniciativa que trouxe a Celorico de Basto diversas personalidades de relevo nacional --- entre escritores, políticos, jornalistas e atletas --- contribuindo de forma significativa para a promoção cultural e para a projeção do concelho a nível nacional"

"O concelho de Celorico de Basto orgulha-se `do nosso` para sempre Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa", conclui o texto.