Centenário. Costa felicita PCP e assinala "respostas comuns"

Nesta publicação, ilustrada por uma fotografia em que surge ao lado do secretário-geral dos comunistas, Jerónimo de Sousa, António Costa presta homenagem ao "inestimável contributo" do PCP "na resistência anti-fascista e anti-colonialista e ao contributo militante para a vitalidade da Democracia no poder local democrático e na atividade sindical".

No dia em que o PCP cumpre 100 anos de existência, o primeiro-ministro vem colocar a ênfase nas relações bilaterais dos últimos anos.António Costa felicita o PCP nos seus 100 anos, "saudando o seu Secretário-Geral Jerónimo de Sousa e nele todos os seus militantes".

"Congratulo-me com a forma franca como nos últimos anos temos conseguido encontrar respostas comuns para os problemas do país e dos portugueses, no respeito da identidade própria de uma esquerda plural", escreve.





Felicito o @pcp_pt no seu Centenário, saudando o seu Secretário-Geral Jerónimo de Sousa e nele todos os seus militantes. #pcp100anos pic.twitter.com/fXoMpWyM0G — António Costa (@antoniocostapm) March 6, 2021

. Para Lisboa está previsto um desfile com a participação de Jerónimo de Sousa.



As comemorações do centenário prolongam-se até 2022. Em fevereiro o PCP lançou o livro "100 anos de luta ao serviço do povo e da pátria pela Democracia e o Socialismo", de 300 páginas, que ilustra, em mais de 900 fotografias e imagens, momentos marcantes da história dos comunistas, das greves nos anos 1900 até à "revolução dos cravos".





Fundado a 6 de março de 1921, em Lisboa, o PCP é a mais antigo força partidária do país.





Teve como secretários-gerais José Carlos Rates (1923-1925), Bento Gonçalves (1929-1942), Álvaro Cunhal (1961-1992), Carlos Carvalhas (1992-2004) e é atualmente liderado por Jerónimo de Sousa, desde 2004.