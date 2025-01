Foto: Fernando Veludo - Lusa

Os centristas assinalaram, este domingo, os 50 anos do primeiro congresso do partido, durante o qual os fundadores foram cercados por forças da área socialista, no Palácio de Cristal, no Porto.



O atual presidente da autarquia, Rui Moreira, pediu desculpa ao CDS por esse episódio de há 50 anos.