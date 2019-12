Cerimónia de Boas Festas. Marcelo recebe todos os partidos menos o "Chega"

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o novo ano parlamentar vai ser "muito exigente". O presidente esteve com parlamentares de todos os partidos à excepção do "Chega" na cerimónia de Boas Festas no Palácio de Belém.