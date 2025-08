CGD devia ser exemplo na crise da Habitação, defende Louçã

Na semana em que estão a ser anunciados novos lucros históricos, por parte das principais instituições bancárias em Portugal, o economista lembra que a banca tem um papel a cumprir no desenvolvimento do país.



Ouvido pela Antena1, o fundador do Bloco de Esquerda defende, por isso, a aplicação de parte dos lucros em medidas que contribuam para aliviar problemas como o da Habitação ou o do Emprego, sendo que caberia ao banco público, a CGD, dar esse exemplo aos restantes elementos do setor financeiro nacional.



Questionado também sobre a escolha de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal, Francisco Louçã expressa dúvidas sobre a adequação do ex-ministro a esse cargo.