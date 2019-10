CGTP espera que se acentue o diálogo com nova ministra do Trabalho

Foto: Mário Cruz - Lusa

Sobre Ana Mendes Godinho, que no Governo anterior foi secretária de Estado do Turismo, Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, não tem grande conhecimento, mas espera que com as novas funções se acentue o diálogo.