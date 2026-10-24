CGTP não descarta greve geral mas defende para já o aumento da luta

Tiago Oliveira sublibhou a necessidade de "combater as desigualdades e melhorar as condições de quem trabalha, como o acesso à habitação melhorar salários que são baixos".



"Não há respostas para as dificuldades" e os manifestantes "querem respostas concretas para estes problemas", acrescentou Tiago oliveira, considerando que "temos um Governo completamente afastado da realidade daqueles que vivem com salários de miséria".