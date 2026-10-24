Política
CGTP não descarta greve geral mas defende para já o aumento da luta
"Todas as formas de luta estão em cima da mesa e justifica-se o aumento da luta", declarou o segretário geral da CGTP, Tiago Oliveira, lembrando porém que "uma greve geral exige que se cumpram várias etapas"
"Não há respostas para as dificuldades" e os manifestantes "querem respostas concretas para estes problemas", acrescentou Tiago oliveira, considerando que "temos um Governo completamente afastado da realidade daqueles que vivem com salários de miséria".