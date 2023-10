Chega abandona Parlamento. "Aumento a voz quando quiser porque sou deputado eleito"

O deputado André Ventura indignou-se esta tarde com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, após uma troca de argumentos depois do que alega terem sido ameaças e agressões a deputados do Chega numa manifestação pela habitação: "O senhor presidente meu presidente já não é, desta bancada já não é, de uma parte do país já não é, e eu não o reconheço como presidente da Assembleia da República. Vou-me embora".