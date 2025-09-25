Chega acusa Governo de "cobardia" na Lei de Estrangeiros. PSD rejeita "manter tudo como está"

"O que testemunhámos ontem foi um momento, parece-me, de cobardia política. Existia um acordo prévio em relação à Lei de Estrangeiros e um pressuposto comum de que era preciso regular fronteiras e estancar fluxos migratórios. A postura do PSD deixou muito a desejar", disse, em declarações ao programa Entre Políticos, Rita Matias.





Para a deputada e dirigente do Chega, a tentativa do Governo da AD de apresentar um novo diploma para "sanar" questões levantadas pelo Tribunal Constitucional (TC) é um "recuo" e uma "postura de frouxidão" na sequência de um acórdão que "extravasou completamente" as competências dos juízes do Palácio Ratton.





"A primeira regra da democracia é que o povo é soberano e, no dia 18 de maio, quando fomos a votos, o tema mais discutido, mais referendado e mais badalado na campanha eleitoral foi precisamente a imigração. E, esta maioria que a direita teve, uma maioria reforçada, foi conseguida também por estes temas. O TC foi o primeiro a desrespeitar pressupostos desta democracia como a separação de poderes", argumenta a deputada, que insiste: "Não consigo conceber um recuo nesta matéria, a não ser com um desejo de agradar a Deus e ao Diabo".Na Antena 1, Rita Matias lamentou ainda que, depois dos reparos do Tribunal Constitucional, o PSD queira manter uma "política de portas escancaradas" e acusa os sociais-democratas de falta de diálogo.





"O documento que foi apresentado não teve qualquer reunião prévia com o grupo parlamentar do Chega. Não teve nenhuma. Posso garantir, em nome do grupo parlamentar do Chega, que ninguém se sentou à mesa", disse.

PSD recusa que Chega tenha ficado "à parte" da discussão





Em declarações na Antena 1, o deputado Alexandre Poço garantiu que o tema da imigração tem sido discutido com as várias bancadas parlamentares e assegura que o Chega não foi colocado à margem.





"O Governo procedeu a um conjunto de reuniões sobre vários temas, entre os quais o Orçamento do Estado e a Lei de Estrangeiros, já no mês de setembro, com os diferentes grupos parlamentares. Portanto, aquilo que eu penso que é relevante nesta discussão, é que ninguém se coloca à parte da mesma", disse.





O vice-presidente do PSD acrescenta ainda que o partido tem estado a trabalhar para "dar resposta" às decisões do Tribunal Constitucional e sublinha: "Nós respeitamos as instituições e respeitamos o Estado de Direito em Portugal. E, portanto, nesse sentido, apresentamos uma versão que, no nosso entendimento, irá permitir uma melhor regulação deste canal, ou seja, deste canal de entrada em Portugal, através do reagrupamento familiar".Apesar do chumbo do TC, Alexandre Poço mostra-se confiante e antecipa "maiores condições políticas" para conseguir aprovar o diploma. O deputado rejeita ainda que o tema seja uma bandeira eleitoral do PSD.





"Há o falar dele [do tema da imigração e da Lei de Estrangeiros] em tempo de campanha eleitoral e, a seguir, seguir avançar com medidas concretas. Ora, eu estranho esta posição do Chega, porque é relativamente inconsequente", refere o deputado, que concluiu: "Se tivesse consequência, era manter tudo como está"





O dirigente social-democrata assinala ainda: "Concordo que a primeira versão da lei que foi aprovada no parlamento era melhor para regular a imigração. Agora, o presidente da República enviou o texto para o Tribunal Constitucional, que identificou um conjunto de questões inconstitucionais".