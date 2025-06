Chega anuncia Miguel Corte-Real como candidato a presidente da Câmara do Porto

Segundo uma nota do Chega, Miguel Corte-Real nasceu e continua a residir no Porto, é casado e pai de quatro filhos, sendo licenciado em gestão "com mais de 15 anos de experiência em áreas como consultoria, tecnologia e indústrias criativas".

O Chega refere que Miguel Corte-Real desempenhou funções de liderança a nível local e nacional na JSD e no PSD, "tendo presidido a várias estruturas e integrado o Conselho Nacional" dos sociais-democratas.

"Foi também deputado municipal e, entre 2021 e 2024, liderou o grupo municipal do PSD na Assembleia Municipal do Porto. Foi o primeiro subscritor do manifesto Portugal em Primeiro, que defendeu a criação de uma solução governativa de direita, estável, sem complexos nem linhas vermelhas", acrescenta-se na mesma nota do Chega.