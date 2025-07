Chega candidata o líder parlamentar Pedro Pinto em Faro

De acordo com a mesma fonte, a apresentação da candidatura "ainda não está marcada", mas já tem `slogan`, adaptando uma expressão do Presidente americano, Donald Trump: "Tornar Faro grande outra vez".

O Chega já tinha a candidatura em `outdoors` espalhados pela cidade de Faro, com uma fotografia do candidato ao lado do presidente do partido, tal como acontece noutros pontos do país.

Pedro Pinto, empresário de 48 anos, é adjunto da Direção Nacional do partido, com o pelouro da secretaria-geral.

Foi eleito deputado nas listas do Chega nas eleições legislativas de 2022, 2024 e 2025, sempre pelo círculo eleitoral de Faro.

Pedro Pinto é desde 2022 líder parlamentar do Chega, tendo sido sempre candidato único. A eleição mais recente aconteceu em 25 de junho e o deputado foi eleito com 85% dos votos.

Além do líder parlamentar, são vários os deputados do Chega que se candidatam às eleições autárquicas de 12 de outubro.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2021, o Chega candidato Custódio Guerreiro à Câmara Municipal de Faro.

A corrida à presidência da Câmara de Faro, sob gestão do PSD desde 2009, tem, para já, três candidatos para suceder ao social-democrata Rogério Bacalhau, impedido de se recandidatar pela lei de limitação de mandatos.

Os candidatos conhecidos até agora são o social-democrata Cristóvão Norte, o socialista António Miguel Pina e o comunista Duarte Baltazar.

Nas eleições autárquicas de 2021, a coligação liderada pelo PSD venceu com maioria absoluta, com 47,76% dos votos, elegendo seis dos nove vereadores em disputa, enquanto o PS ficou na segunda posição, com 30,58%, garantindo os restantes três eleitos.

A Assembleia Municipal de Faro é composta por 31 membros: 27 eleitos diretamente e quatro presidentes de junta de freguesia. Neste órgão o PSD e o PS detêm igual número de representantes (10), seguindo-se a CDU (três), o CDS-PP (dois), o Chega, o BE, o MPT, a IL e o PPM (um eleito cada) e um ex-deputado do PAN que passou a independente.