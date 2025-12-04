Chega "congratula-se" com pacote para a habitação. PSD promete conversas com "todos"

renda moderada" que foi fixada pelo Governo no valor de 2.300 euros - um valor que continua a merecer críticas de toda a oposição, à esquerda e à direita: "As rendas consideradas moderadas podem continuar acima da capacidade de muitas famílias". a descida do IVA na construção para os 6% é positiva - uma redução que se verifica no caso de as habitações serem vendidas ou arrendadas no prazo de dois anos após a emissão das licenças -, mas vê limitações no alcance da proposta. Carlos Barbosa considera também que continua a haver problemas no conceito de "" que foi fixada pelo Governo no valor de 2.300 euros - um valor que continua a merecer críticas de toda a oposição, à esquerda e à direita: "".O deputado do Chega insiste que- uma redução que se verifica no caso de as habitações serem vendidas ou arrendadas no prazo de dois anos após a emissão das licenças -, mas

No programa Entre Políticos, Carlos Barbosa, deputado do Chega, garantiu que há pontos de contacto e que o partido está disponível para dar a mão ao PSD e ao CDS-PP na maioria das propostas: "".disse ainda o deputado, que, questionado sobre eventuais obstáculos a um entendimento, sinaliza que o problema pode estar na".", conclui.Pelo PSD, o deputado Gonçalo Lage garantiu, na Antena 1, que os sociais-democratas pretendem encetar conversas com todos os partidos, mas saúda a disponibilidade salientada pelo Chega para as negociações: "".", disse o deputado, que acrescenta: "".: estimular a oferta para venda e para arrendamento, ajustar os incentivos fiscais para favorecer os preços de rendas que estão fixados e penalizar os usos especulativos de habitação.

"Estamos a falar de um pacote fiscal como nunca foi apresentado em Portugal. Estamos a falar de reduções muito significativas. Poer exemplo, um senhorio que coloque a sua habitação para arrendamento, se for até ao teto dos 2.300 euros, vai ter um benefício direto de 15% do valor anual, porque vai passar de ter uma tributação direta de rendimento predial de 25% para 10% ao mês", argumentou o deputado.





