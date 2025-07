Chega considera que é tempo da ministra da Saúde assumir responsabilidades

"A senhora ministra disse no parlamento, e estava a responder ao Chega, o deputado Rui Cristina, e disse, olhos nos olhos, «quando vier a resposta dos relatórios, se tiver que ser assumida alguma responsabilidade, eu cá estarei para assumir». Então eu diria que hoje, olhos nos olhos do país, é o tempo de assumir essa responsabilidade", considerou André Ventura, em declarações aos jornalistas, após uma audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém.

Interrogado sobre se essa responsabilidade deveria ser uma demissão, Ventura remeteu a decisão para a própria, e insistiu que Ana Paula Martins "não devia ter entrado sequer" no executivo.

A Inspeção-geral da Saúde concluiu que um utente que morreu de enfarte, em outubro, em Bragança, após o INEM demorar uma hora e vinte a chegar, poderia ter sobrevivido se o socorro fosse imediato, mas não culpa os trabalhadores.

Nas conclusões do inquérito a que a Lusa teve acesso, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) diz que o utente, de 86 anos e que morreu de enfarte de miocárdio a 31 de outubro de 2024, durante a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, tinha uma probabilidade de sobrevivência, embora reduzida.

Ventura considerou que esta conclusão "vai direto ao coração do Governo e à senhora ministra da Saúde".

"Relatório atrás de relatório é validada à posição que o Chega teve desde o início: tem que se assumir responsabilidades quando há mortes evidentes que estão a acontecer no sistema de saúde por força da inação do Governo", argumentou.

Ventura defendeu que quando uma ministra ou um primeiro-ministro entendem "que não devem ser retiradas responsabilidades políticas, entramos no país da total impunidade".

"Eu sei que a senhora ministra vai dizer outra vez que assumir responsabilidade não é ir embora, não é tirar ninguém da equipa, é decidir, e fazer. Só que começa a passar três meses, seis meses, nove meses, um ano, um ano e meio, um ano e seis meses, e o fazer não se traduz em nada", criticou.

Ventura foi ainda interrogado sobre a retirada de matérias relacionadas com a identidade de género da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e o novo guião dedicar menos atenção a temas como a sexualidade ou bem-estar animal e mais à literacia financeira ou ao empreendedorismo.

Neste momento, o líder do Chega desafiou a esquerda a um referendo nacional sobre o tema.

"Se querem fazer isto um cavalo de batalha, em vez de ser só na nossa bolha, políticos, jornalistas, comentadores, vamos perguntar ao país o que é que o país acha. Vamos perguntar-lhes assim, concordam ou não que se possa distribuir livremente conteúdos sexualizantes pelas vossas crianças", desafiou.

O líder do Chega manifestou-se a favor desta decisão, e argumentou que não é porque a pornografia "está em toda a internet, que se dá pornografia nas escolas", aplicando a mesma lógica à violência.