Chega debate eleições presidenciais no Conselho Nacional

No início de setembro, em conferência de imprensa na sede do partido, o líder do Chega indicou que o Conselho Nacional desta sexta-feira tem como objetivo ouvir a opinião dos seus dirigentes sobre o assunto.











C/Lusa

Ventura continua, segundo o mesmo, focado em ser primeiro-ministro.Numa entrevista esta semana à CNN Portugal, o presidente do Chega disse que “entre dia 12 e 15 o Chega apresentará um candidato presidencial”, e que decidirá se avança com uma recandidatura a Belém ou se o partido apoiará outro nome., considerou, defendendo que “o líder da oposição não deve ser simultaneamente um candidato presidencial”, só “em último caso”.“Eu sinto que o fato que me cabe é o de primeiro-ministro de Portugal, que é onde se consegue mudar as cosias de forma mais direta”, indicou, referindo que, para as eleições presidenciais do início do próximo ano, “há outros nomes em cima da mesa e que estão a ser analisados”.