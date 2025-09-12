Chega debate eleições presidenciais no Conselho Nacional
O Chega tem agendado para a noite desta sexta-feira o Conselho Nacional, em Lisboa, para discutir as eleições presidenciais. André Ventura espera anunciar, até segunda-feira, se avança ou não com a recandidatura a Belém ou se o partido apoiará outro candidato.
O líder do partido tem repetido que só “em último caso” será, em simultâneo, líder da oposição e candidato presidencial. Ventura continua, segundo o mesmo, focado em ser primeiro-ministro.
O presidente do Chega foi candidato a presidente da República em 2021. Numa entrevista esta semana à CNN Portugal, o presidente do Chega disse que “entre dia 12 e 15 o Chega apresentará um candidato presidencial”, e que decidirá se avança com uma recandidatura a Belém ou se o partido apoiará outro nome.
“É um mau sinal para a democracia se eu me candidatar”, considerou, defendendo que “o líder da oposição não deve ser simultaneamente um candidato presidencial”, só “em último caso”.
“Eu sinto que o fato que me cabe é o de primeiro-ministro de Portugal, que é onde se consegue mudar as cosias de forma mais direta”, indicou, referindo que, para as eleições presidenciais do início do próximo ano, “há outros nomes em cima da mesa e que estão a ser analisados”.
A reunião vai decorrer no Fórum Lisboa, com o início dos trabalhos previsto para as 20h30. Na ordem de trabalhos consta uma "análise e discussão sobre as eleições presidenciais", bem como "outros assuntos".
O presidente do Chega foi candidato a presidente da República em 2021. Numa entrevista esta semana à CNN Portugal, o presidente do Chega disse que “entre dia 12 e 15 o Chega apresentará um candidato presidencial”, e que decidirá se avança com uma recandidatura a Belém ou se o partido apoiará outro nome.
“É um mau sinal para a democracia se eu me candidatar”, considerou, defendendo que “o líder da oposição não deve ser simultaneamente um candidato presidencial”, só “em último caso”.
“Eu sinto que o fato que me cabe é o de primeiro-ministro de Portugal, que é onde se consegue mudar as cosias de forma mais direta”, indicou, referindo que, para as eleições presidenciais do início do próximo ano, “há outros nomes em cima da mesa e que estão a ser analisados”.
A reunião vai decorrer no Fórum Lisboa, com o início dos trabalhos previsto para as 20h30. Na ordem de trabalhos consta uma "análise e discussão sobre as eleições presidenciais", bem como "outros assuntos".
No início de setembro, em conferência de imprensa na sede do partido, o líder do Chega indicou que o Conselho Nacional desta sexta-feira tem como objetivo ouvir a opinião dos seus dirigentes sobre o assunto.
C/Lusa