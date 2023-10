Chega. Deputados abandonam hemiciclo após troca de palavras com Augusto Santos Silva

Lusa

Os deputados do Chega abandonaram esta tarde o Parlamento depois de uma troca de palavras azedas com Augusto Santos Silva.



Ainda antes de os trabalhos parlamentares começarem, André Ventura pediu a palavra e criticou o presidente da Assembleia por não ter condenado as agressões aos deputados do Chega na manifestação de sábado pela habitação, em Lisboa.



A resposta de Augusto Santos Silva não satisfez os deputados do Chega, que abandonaram o hemiciclo.



Reportagem de Madalena Salema.