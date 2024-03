Em reação à projeção da Católica para a RTP, Pedro Pinto, deputado do Chega, destaca a "noite histórica" que significa uma "viragem à direita".

"Uma cosia é certa: o Chega é quem mais sobe e a esquerda não ganha em Portugal", disse Pedro Pinto.



O deputado do Chega ressalva, no entanto, que "ainda é muito cedo" e a "noite é longa" e, por isso, não antecipar cenários e deixa para mais tarde as respostas sobre governabilidade.