Chega deve “pedido de desculpas ao país”, diz Inês Sousa Real

Lusa

A deputada do Chega Cristina Rodrigues começa hoje a ser julgada no processo em que é acusada pelo “apagão informático” no PAN em 2020, quando foram apagados e-mails de dirigentes do partido do qual era deputada à data dos factos que lhe são imputados.



Cristina Rodrigues, que se recandidata pelo Chega nas listas do Porto às próximas eleições, é acusada de um "crime de dano relativo a programas ou outros dados informático", em coautoria com a ex-funcionária do PAN Sara Fernandes, e de um "crime de acesso ilegítimo" aos ficheiros informáticos do partido.



A dirigente do PAN, Inês Sousa Real, acusa o líder do Chega de “hipocrisia”, por André Ventura permitir que na bancada parlamentar do partido que dirige estejam pessoas a braços com a Justiça.