O Chega diz que há uma força de bloqueio no parlamento sobre a proposta de perda de nacionalidade por quem cometer crimes. A medida foi considerada inconstitucional pela Assembleia da República.

André Ventura critica o parlamento por querer substituir o papel do Tribunal Constitucional e acusa o PSD de voltar atrás. O líder do Chega diz que o primeiro-ministro tinha concordado com ele.