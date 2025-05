"Chega foi mandatado para ser o líder da oposição"

André Ventura foi ouvido pelo presidente da República e lembrou que o Chega tornou-se na segunda força política para se tornar no principal foco de oposição ao governo e garante que vai exercer todas as suas funções com responsabilidade.

"Há uma maioria pronta para governar Portugal", asseverou André Ventura que garantiu que não quer o Chega como foco de instabilidade no país.



O líder do Chega garantiu que não vai viabilizar a moção de rejeição que vai ser apresentada pelo PCP explicou que não vai deixar que soluções "irresponsáveis" possam criar nova crise política.



E admitiu ainda que o Chega não vai inviabilizar a entrada em funções do governo liderado por Luís Montenegro.