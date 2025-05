Chega foi partido que ganhou mais votos, PS o que mais perdeu

Concluída a contagem de votos nos círculos da emigração, na quarta-feira, a AD - Coligação PSD/CDS, que venceu as eleições, foi o segundo a ter o maior crescimento - 141.424 votos e 2,95 pontos percentuais - se se compararem os resultados com as eleições de março de 2024.

Segundo comparações feitas pela agência Lusa, o Chega teve mais 4,69 pontos percentuais e a AD mais 2,95 pontos percentuais.

O PS perdeu 5,17 pontos percentuais relativamente às eleições de há um ano.

Ao nível de ganhos, o Livre (L) recolheu mais 52.597 votos, o que equivale a menos de 1%, cresceu, e a Iniciativa Liberal (IL) teve mais 18.979 votos (0,42 pontos percentuais), e o Juntos pelo Povo (JPP), que conseguiu eleger um deputado, teve mais 1.778 votos (mais 0,03 pontos percentuais).

Ao nível das quedas, e depois do PS, seguem-se o Bloco de Esquerda (BE), com menos 156.604 votos (menos 2,37 pontos percentuais), o PAN perdeu 39.139 votos (menos 0,57 pontos percentuais) e a CDU teve menos 21.538 votos (menos 0,29 pontos percentuais).

Com o apuramento dos círculos da emigração (Europa e Fora da Europa), a AD venceu as eleições legislativas de 18 de maio, com 91 deputados, o Chega alcança 60 deputados e o PS elege 58.

A Iniciativa Liberal mantém-se a quarta força política, com mais um deputado (nove) do que em 2024, e o quinto lugar é do Livre, que passou de quatro a seis eleitos.

A CDU perdeu um eleito e ficou com três parlamentares, enquanto o BE está reduzido a uma representante, tal como o PAN que manteve uma deputada.