Chega garante que vai continuar a dialogar com o Governo apesar da moção de censura

A moção de censura tem o chumbo como desfecho mais provável, mas o presidente do Chega deixou ainda um apelo aos restantes partidos para que mantenham a “coerência e a consistência” no momento da votação.





c/ Lusa

Em declarações aos jornalistas, o presidente do Chega afirmou que o partido “tem de continuar a dialogar” com o Executivo em áreas como a segurança ou justiça, ainda que haja “rutura total” em relação ao ministro da Administração Interna, motivo pelo qual apresentou a moção de censura ao Governo.André Ventura adiantou ainda que o partido recebeu um pedido de reunião sobre o Orçamento do Estado, numa altura em que falta cerca de um mês para a apresentação do documento."O Chega não viabilizou nenhum Orçamento do Estado da AD, mas dialogou e dialoga em todos os dossiers que sejam importantes para o país”, indicou.