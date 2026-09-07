Política
Chega garante que vai continuar a dialogar com o Governo apesar da moção de censura
O presidente do Chega afirmou esta segunda-feira que vai continuar a dialogar com o Executivo "em áreas fundamentais", mesmo com a apresentação da moção de censura, que deverá ser chumbada na terça-feira. André Ventura adiantou ainda que recebeu um pedido de reunião do Governo para a discussão do Orçamento do Estado.
Em declarações aos jornalistas, o presidente do Chega afirmou que o partido “tem de continuar a dialogar” com o Executivo em áreas como a segurança ou justiça, ainda que haja “rutura total” em relação ao ministro da Administração Interna, motivo pelo qual apresentou a moção de censura ao Governo.
André Ventura adiantou ainda que o partido recebeu um pedido de reunião sobre o Orçamento do Estado, numa altura em que falta cerca de um mês para a apresentação do documento.
"O Chega não viabilizou nenhum Orçamento do Estado da AD, mas dialogou e dialoga em todos os dossiers que sejam importantes para o país”, indicou.
André Ventura adiantou ainda que o partido recebeu um pedido de reunião sobre o Orçamento do Estado, numa altura em que falta cerca de um mês para a apresentação do documento.
"O Chega não viabilizou nenhum Orçamento do Estado da AD, mas dialogou e dialoga em todos os dossiers que sejam importantes para o país”, indicou.
A moção de censura tem o chumbo como desfecho mais provável, mas o presidente do Chega deixou ainda um apelo aos restantes partidos para que mantenham a “coerência e a consistência” no momento da votação.
c/ Lusa