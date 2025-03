"Chega não tem limites". Montenegro apresentou providência cautelar a 14 de março

“O Chega e o seu líder não têm limites. Não se confunda liberdade de expressão com ofensas e calúnias gratuitas”, apontou ainda o primeiro-ministro.





A providência cautelar entrou no passado dia 14. Sem notícias, deixamos para o tribunal a sua discussão e decisão. Hoje veio a público porque o Chega foi notificado e logo quis condicionar a justiça. O Chega e o seu líder não têm limites. Não se confunda liberdade de expressão… — Luís Montenegro (@LMontenegropm) March 24, 2025





Após ter sido noticiado, esta segunda-feira, que Luís Montenegro tinha processado o Chega e pedido a retirada de todos os cartazes que o associam a José Sócrates, o primeiro-ministro confirmou que avançou com o processo a título individual., declarou através de uma publicação na rede social X, acrescentando que só se tornou de conhecimento público esta segunda-feira porque “o Chega foi notificado e logo quis condicionar a justiça”.Já esta tarde, Montenegro tinha confirmado aos jornalistas que tinha interposto uma providência cautelar contra o Chega e André Ventura solicitando ao Tribunal Judicial de Lisboa que ordene a retirada, no prazo de cinco dias, de todos os cartazes espalhados pelo país que o associam a José Sócrates, referindo-se a ambos como rostos da corrução em Portugal.Em reação, e questionado pela comunicação social,A providência cautelar do primeiro-ministro contra os cartazes do Chega foi apresentada no dia 14 deste mês, mas a juíza recusou que a ação fosse decidida sem contraditório, como pretendia Montenegro.De acordo com comarca de Lisboa, citada pela agência Lusa,