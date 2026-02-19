Chega pede audição de ex-ministra da Administração Interna na comissão parlamentar de inquérito

"O Chega tornou pública a lista de entidades que pretende ouvir no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito aos incêndios, atribuindo particular relevância à audição da antiga ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral", lê-se na nota enviada pelo grupo parlamentar do partido às redações.

Para o Chega, Maria Lúcia Amaral "foi uma ministra praticamente invisível durante todo o seu mandato, deixando muitas decisões críticas à margem e sem respostas claras".

Por isso, o partido liderado por André Ventura considera a audição da antiga governante, que se demitiu recentemente, "fundamental para o apuramento completo dos factos" e para que os portugueses "possam conhecer toda a verdade sobre a atuação do Estado em mais um período trágico para Portugal".

"Perante mais um capítulo trágico e vergonhoso da gestão pública nesta matéria, o CHEGA considera inaceitável qualquer tentativa de silêncio ou fuga às responsabilidades políticas", sublinha na nota.

Assim, a Comissão Parlamentar de Inquérito "deve cumprir a sua missão com total transparência, expondo todas as falhas graves e a gestão marcada pela incompetência, custe o que custar e doa a quem doer", defende o grupo parlamentar do partido.