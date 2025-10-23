Chega pede "medidas imediatas" para a habitação: "É difícil dar tempo"

"É, porque as famílias portuguesas, os jovens portugueses, os próprios senhorios portugueses, toda esta máquina que está associada ao mercado imobiliário, simplesmente", diz o deputado.





Além de investimento insuficiente em habitação pública, desatualização de PDMs, desatenção à fiscalidade ou falta de gestão adequada do património, o partido de André Ventura aponta ainda falta de coordenação entre o Estado central e as autarquias como um dos maiores problemas no setor da habitação.





"Todas as medidas anunciadas são tardias e insuficientes". Na Antena 1, o deputado salienta, contudo, que o Chega não se opõe a grande parte das medidas anunciadas pelo Governo, até porque, de acordo com Francisco Gomes, várias das propostas são partilhadas pelo partido mais à direita do hemiciclo. "Em cima disto tudo, tivemos instabilidade política internacional e especulação imobiliária associada ao turismo de alto nível e à imigração descontrolada de baixo nível que asfixia o mercado de arrendamento. Temos aqui um coquetel com muitas componentes, todas elas negativas, que contribuíram para a situação explosiva", vincou Francisco Gomes, que não vê melhorias significativas:





"A diferença é que, no ano passado, quando o Chega apresentou propostas, o PSD rejeitou-as, disse que eram ridículas, impraticáveis e não as quis incluí-las na resposta que o país precisava. Um ano depois, com a situação mais grave, com as casas mais caras, com a resposta ainda mais pressionada, foram copiar algumas das medidas", sublinhou.

Iniciativa Liberal insiste em "simplificação" para dinamizar setor da habitação





É uma insistência dos liberais e, no setor da habitação, o partido insiste na simplifcação de procedimentos como forma de acelerar a construção e a renovação do parque habitacional para aumentar a oferta de casas no país. Na Antena 1, Miguel Rangel, deputado da IL, voltou ao tema acusou o Governo de falta de ambição.





"A primeira medida que é preciso tomar é a simplificação. É preciso um código único para a construção. Neste momento, cada autarquia define as suas regras e isso dificulta muito. Cria pequenos poderes locais, cria processos mais lentos, mais complexos e afasta investidores internacionais, porque, como é óbvio, não vêm aqui para construir três ou quatro casas, vêm aqui para construir uma grande quantidade de casas", lamentou.





Segundo o deputado, a falta de um código único "atrasa" os processos de construção e o aumento da oferta habitacional, num momento que os liberais identificam como "grave".





A Iniciativa Liberal considera que o país vive "a mais grave crise social das últimas décadas e, isso tem que ver exatamente com um único ponto, que é a falta de imóveis disponíveis no mercado, o que cria obrigatoriamente uma grande pressão na procura", assinalou Miguel Rangel que, apesar das críticas ao Governo de Luís Montenegro, também menciona o anterior Executivo: "Resultado das desastrosas políticas económicas que levaram a um país pobre, mas que agora tem um custo de vida de um país rico". A Iniciativa Liberal insiste ainda que o país prossegue uma estratégia de "atirar dinheiro" para um problema em vez de avançar com reformas de fundo. "Sem reformarmos o sistema, continuamos a agravar o problema", disse o deputado, que, sobre as medidas anunciadas no mês passado pelo Governo, conclui:





"Por si só, não vão ter o efeito desejado, porque estamos perante uma crise social grave, as pessoas não têm sítio onde viver, não conseguem mudar de emprego".