Chega pediu novo adiamento do prazo da entrega das listas para os órgãos externos ao Parlamento

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A entrega das candidaturas termina esta segunda feira, às nove da noite.



O presidente da Assembleia da República pediu ao partidos para se pronunciarem, até às seis da tarde, sobre o pedido de adiamento do Chega.



Estas eleições para os órgãos externos ao Parlamento já foram adiadas, várias vezes esta legislatura.



O PSD, o PS e o Chega não conseguiram um entendimento.