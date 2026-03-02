Política
Chega pediu novo adiamento do prazo da entrega das listas para os órgãos externos ao Parlamento
Está em causa a escolha do Provedor de Justiça, 3 Juízes do Tribunal Constitucional e 5 membros do Conselho de Estado.
Foto: Pedro A. Pina - RTP
O presidente da Assembleia da República pediu ao partidos para se pronunciarem, até às seis da tarde, sobre o pedido de adiamento do Chega.
Estas eleições para os órgãos externos ao Parlamento já foram adiadas, várias vezes esta legislatura.
O PSD, o PS e o Chega não conseguiram um entendimento.