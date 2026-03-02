EM DIRETO
Chega pediu novo adiamento do prazo da entrega das listas para os órgãos externos ao Parlamento

Está em causa a escolha do Provedor de Justiça, 3 Juízes do Tribunal Constitucional e 5 membros do Conselho de Estado.

RTP /

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A entrega das candidaturas termina esta segunda feira, às nove da noite.

O presidente da Assembleia da República pediu ao partidos para se pronunciarem, até às seis da tarde, sobre o pedido de adiamento do Chega.

Estas eleições para os órgãos externos ao Parlamento já foram adiadas, várias vezes esta legislatura.

O PSD, o PS e o Chega não conseguiram um entendimento.
