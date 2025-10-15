Chega pediu recontagem de votos no Montijo

"O motivo principal para o pedido de recontagem foi a deteção de várias incongruências na validação dos votos no Tribunal do Montijo", disse à agência Lusa Nuno Valente.

O cabeça de lista do Chega nas eleições do passado domingo admitiu, no entanto, que o facto de o Chega ter perdido as eleições na Junta de Freguesia de Pegões por uma escassa margem de dez votos, também contribuiu para o pedido de recontagem.

O movimento Montijo com Visão e Coração (MVC), que venceu no domingo as eleições para a Câmara Municipal do Montijo assegurando a presidência do município pelo dissidente socialista Fernando Caria, venceu também as eleições para a Junta de Freguesia de Pegões, com um total de 495 votos, apenas mais dez do que o Chega, que ficou em segundo com 485 votos.

Nas eleições para a Câmara Municipal do Montijo, no distrito de Setúbal, o MVC venceu com um total de 6.452 votos (27,48%), mais 631 votos do que o Chega, que foi segundo com 5.821 votos (24,79%)

Fonte do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Montijo confirmou à agência Lusa que a recontagem de votos teve início hoje e que deverá ser retomada na quinta-feira.