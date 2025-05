Chega perde algum terreno mas continua a liderar no círculo da Europa

O partido liderado por André Ventura perdeu alguma força durante a contagem de votos em países como a Suíça, Espanha ou Bélgica, o que significa que no círculo da Europa o Chega pode não vir a eleger dois deputados.



O partido lidera no círculo da Europa com mais 26 mil votos que a AD, o que vai permitir a eleição de um deputado para Chega e a coligação.



No círculo fora da Europa, é a AD que lidera, por uma margem mínima de 1000 votos.



A continuar assim, AD e Chega vão eleger dois deputados cada, o que significa que, pela primeira vez, o PS não vai eleger nenhum deputado fora de Portugal.



Com estes resultados, que serão conhecidos esta quarta-feira, o Chega passa a eleger 60 deputados e vai tornar-se na segunda força política no Parlamento, relegando o Partido Socialista para terceiro lugar.